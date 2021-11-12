Крупный пожар в Коврове. Ранним утром 12 ноября в микрорайоне Заря вспыхнул ангар мебельного производства. На место прибыли огнеборцы. К их приезду ангар горел открытым пламенем, была угроза

Крупный пожар в Коврове. Ранним утром 12 ноября в микрорайоне Заря вспыхнул ангар мебельного производства. На место прибыли огнеборцы. К их приезду ангар горел открытым пламенем, была угроза перехода огня на соседнее здание. Боролись с пожаром 3 звена газодымозащитной службы. Возгорание удалось ликвидировать на 506 квадратных метрах. Сгорела внутренняя отделка и имущество мебельного производства. Зато