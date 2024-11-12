Фильм Эльдара Рязанова Служебный роман вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с тестом по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично!
Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично!
1. Какое отчество было у Ольги Рыжовой, сотрудницы статистического учреждения?
А. Петровна;
Б. Владимировна;
В. Витальевна.
2. Заместитель Калугиной Юрий Самохвалов носил какое отчество?
А. Ефремович;
Б. Григорьевич;
В. Валерианович.
3. Старшего сына Новосельцева зовут...
А. ...Саша;
Б. ...Гоша;
В. ...Вова.
4. Как звали завхоза, члена инвентаризационной комиссии, которого сыграл Георгий Бурков?
А. Жора;
Б. Саня;
В. Леня.
5. Надежда Репина сыграла Алену, приятельницу секретарши Верочки. А как звали ее героиню в фильме?
А. Соня;
Б. Алена;
В. Маруся.
ОТВЕТЫ
1. А. Петровна;
2. Б. Григорьевич;
3. В. Вова;
4. А. Жора;
5. Б. Алена;