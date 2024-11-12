Фильм Эльдара Рязанова Служебный роман вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с тестом по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично!

Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично!1. Какое отчество было у Ольги Рыжовой, сотрудницы статистического учреждения?А. Петровна;Б. Владимировна;В. Витальевна.2. Заместитель Калугиной Юрий Самохвалов носил какое отчество?А. Ефремович;Б. Григорьевич;В. Валерианович.3. Старшего сына Новосельцева зовут...А. ...Саша;Б. ...Гоша;В. ...Вова.4. Как звали завхоза, члена инвентаризационной комиссии, которого сыграл Георгий Бурков?А. Жора;Б. Саня;В. Леня.5. Надежда Репина сыграла Алену, приятельницу секретарши Верочки. А как звали ее героиню в фильме?А. Соня;Б. Алена;В. Маруся.ОТВЕТЫ1. А. Петровна;2. Б. Григорьевич;3. В. Вова;4. А. Жора;5. Б. Алена;