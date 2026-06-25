Супруги, отмечающие 50, 60 или 70 лет брака во Владимирской области, получат единовременную выплату.

Супруги, отмечающие в этом году золотую, бриллиантовую или железную свадьбу (50, 60 или 70 лет брака), могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей и ценный подарок.Для получения выплаты необходимо соответствовать трем условиям:• иметь гражданство Российской Федерации;• постоянно проживать на территории Владимирской области как минимум 10 лет;• состоять в зарегистрированном браке.Право на единовременную выплату сохраняется и за вдовой или вдовцом, если смерть супруга наступила в год юбилея. Заявление можно подать в отдел социальной защиты населения через портал «Госуслуги» либо в ближайшем МФЦ.