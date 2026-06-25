Мэрия обновила градостроительные нормы, обязав застройщиков проектировать инфраструктуру для экологичного транспорта в жилых кварталах и у социальных объектов.

Администрация Владимира вынесла на обсуждение актуализированный свод правил градостроительного проектирования. Ключевым нововведением стали требования к размещению инфраструктуры для электромобилей, велосипедов и средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, гироскутеров и аналогичных устройств. Проект документа опубликован на официальном портале мэрии.В первую очередь власти намерены расширить сеть зарядных станций для электротранспорта. При строительстве или реконструкции автозаправок, паркингов и придорожных сервисов застройщиков обяжут устанавливать зарядные устройства минимум на 5% от общего количества парковочных мест. В жилых кварталах на гостевых стоянках рекомендовано отводить до 10% мест под модули быстрой зарядки. Такие же станции планируется монтировать возле школ, университетов и других социально значимых учреждений.Существенные изменения коснулись и велоинфраструктуры. Документ впервые подробно описывает параметры выделенных полос для велосипедистов и владельцев СИМ. Подобные маршруты должны появиться не только вдоль магистралей, но и в парках, а также зонах массового отдыха. Минимальная ширина односторонней полосы составит 1,2 метра, двухсторонней — от 2,5 метра. Велодорожки предписано отделять от проезжей части и тротуаров с помощью разметки, бордюров или зелёных насаждений.Отдельное внимание уделено парковкам для двухколёсного транспорта. Их оборудуют у торговых центров, остановок, учебных заведений и в других точках с высоким пешеходным трафиком. На территориях школ разрешается создавать крытые стоянки с видеонаблюдением из расчёта до 10 мест на каждую сотню учащихся.Застройщиков новых жилых комплексов обяжут резервировать пространство для хранения велосипедов и СИМ: одно парковочное место на каждые 200 квадратных метров жилья. Организовать такие зоны можно будет как внутри зданий, так и на придомовой территории в специально отведённых для этого местах.