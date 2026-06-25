Права несовершеннолетней полностью восстановлены.

Городская прокуратура отстояла права ребенка-сироты на получение положенных социальных выплат. Поводом для вмешательства ведомства стало заявление женщины-опекуна несовершеннолетней девочки.Оказалось, что лишенная родительских прав мать ребенка скончалась еще в 2021 году. Однако пенсию по потере кормильца сироте назначили лишь весной 2024 года, в то время как ее братья-близнецы в другой приемной семье получали эти деньги с 2022 года.Прокурор через суд доказал, что опекун девочки долгое время физически не знала о смерти ее матери. Суд обязал назначить выплату задним числом — с момента кончины родительницы. Решение исполнено, сироте перечислили долг в размере более 160 тысяч рублей.