Во Владимирской области с 1 января на 6,3% вырастет минимальный размер оплаты труда. С первым днем 2023 года он составит 16 242, сообщили в Госдуме РФ. В начале 2022 года МРОТ был 13 890 рублей, к лету

Во Владимирской области с 1 января на 6,3% вырастет минимальный размер оплаты труда. С первым днем 2023 года он составит 16 242, сообщили в Госдуме РФ. В начале 2022 года МРОТ был 13 890 рублей, к лету поднялся до 15 279, а сейчас достигнет отметки в 16 с небольшим тысяч. Таким образом, за год размер