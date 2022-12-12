Владимир Жириновский, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук, Геннадий Бурбулис, Михаил Горбачев и Елизавета II навсегда останутся в памяти своих сограждан.

Владимир Жириновский, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук, Геннадий Бурбулис, Михаил Горбачев и Елизавета II навсегда останутся в памяти своих сограждан.2022 год стал довольно сложным и трагичным для нашей страны. В мире произошли серьезные и, возможно, необратимые геополитические изменения. Меж тем, Россия доказала, что с ней нужно считаться, опровергнув миф об однополярном мире, во главе которого стоят США. Увы, но уходящий год лишил нас виднейших политических деятелей, которые навсегда останутся в памяти народа.ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ6 апреля не стало одного из самых ярких политиков современной России, основателя и бессменного лидера ЛДПР, народного избранника, который почти 20 лет отстаивал интересы простого человека за трибуной Госдумы. ушел в 75, оставив после себя бессмертные цитаты и прогнозы, которые до сих пор шокируют своей точностью.СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧПредседатель Верховного Совета Белоруссии, видный государственный деятель, один из архитекторов развала СССР и образования СНГ. ушел из жизни 3 мая. Ему было 87 лет.ЛЕОНИД КРАВЧУкВсего через неделю, 10 мая, скончался еще один лидер страны, чья подпись стояла под Беловежскими соглашениями. после распада Советского Союза возглавил Украину, а после отставки с поста президента продолжил карьеру в ранге депутата. Политик прожил 88 лет.ГЕННАДИЙ БУРБУЛИСОдин из ярчайших политиков эпохи перестройки и путча. Ближайший соратник президента России Бориса Ельцина, принявший непосредственное участие в развале СССР, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис ушел из жизни 19 июня. Ему было 76 лет.МИХАИЛ ГОРБАЧЕВВыдающаяся и в то же время очень противоречивая фигура. Кто-то считает его человеком, давшим Советскому Союзу демократию, кто-то, наоборот, винит его в бездарности и бездействии, приведшим к распаду великой империи. Первый и единственный президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев ушел в 91 год. Политика не стало 30 августа.ЕЛИЗАВЕТА II"Лондонский мост рухнул" 8 сентября. Это короткое сообщение означало, что не стало королевы Великобритании. была старейшим в мире главой государства и самым долгоправящим британским монархом. Она прожила 96 лет, 70 из которых занимала трон. Корону после любимой матери унаследовал ее старший сын король .