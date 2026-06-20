В центре Лондона никак не могут разъехаться две машины "Кадиллак" и "Роллс Ройс". Никто никому не хочет уступать дорогу. Машины сигналят друг другу, моргают фарами... Никак. В конце концов взбешенный американец водитель "Кадиллака" выскакивает из машины и подлетает К "Роллс Ройсу":
- Ты, что, шеф, оху@л! Я везу самого Билла Гейтса!
Водитель "Роллс Ройса" невозмутимо выходит из машины и открывает заднюю дверь. Там сидит королева Англии Елизавета. Водитель:
- А это, кто по твоему - за%%па конская?...
еще анекдот!