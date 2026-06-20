Ко Дню медработника студенты Владимирского филиала ПИМУ и доктора Областной детской клинической больницы города Владимира высадили 17 молодых сосен возле лечебного учреждения. Это вторая

Ко Дню медработника студенты Владимирского филиала ПИМУ и доктора Областной детской клинической больницы города Владимира высадили 17 молодых сосен возле лечебного учреждения. Это вторая Аллея молодых докторов. Первая появилась в прошлом году на территории Городской клинической больницы №5 им. Л.К.Кирилловой. Тогда было высажено 7 хвойных деревьев. В этом году в акции участвовали студенты-педиатры первого года