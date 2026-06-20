Бесплатные концерты с участием 642 артистов пройдут на центральных площадях в разных городах региона.

Владимирская область станет местом проведения масштабного культурного события. В регионе будет проходить юбилейный XX Всероссийский фестиваль-марафон народного искусства.Это событие организовано при поддержке Министерства культуры и партии «Единая Россия».Праздник охватил 11 городов, включая Суздаль, Ковров и Юрьев-Польский. Для всех желающих организованы бесплатные концерты на центральных площадях с участием 642 артистов.Среди приглашенных звезд — Надежда Бабкина, ансамбль «Донбасс» и Евгений Гор, чьи выступления обещают стать яркими вечерами народной музыки.Важные даты и места:22 июня, 13:00: Мастер-класс во Владимирской областной филармонии (проспект Ленина, 1).24 июня, 19:00: Гала-концерт на Соборной площади.