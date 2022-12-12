С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177961 владимирца.

Во Владимирской области 12 декабря выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Ковровском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177961 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49419 заболевших во Владимире, 21021 - в Ковровском районе и 19224 - в округе Муром.