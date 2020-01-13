Росгвардейцы передали его сотрудникам ГИБДД

Сотрудники Росгвардии в Александрове поймали водителя, который пытался скрыться, после того, как сбил на пешеходе ребёнка. Мальчика «скорая» доставила в центральную районную больницу, о его состоянии не сообщается.Днём 12 января водитель «Лада Гранта» сбил ребёнка на пешеходе на улице Королёва. Рядом находились сотрудники вневедомственной охраны, которые начали погоню за нарушителем. Лишь после обращения через громкоговорящее устройство виновника ДТП удалось остановить.Росгвардейцы передали его сотрудникам ГИБДД.