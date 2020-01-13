Рейсовый автобус, следовавший из Рузы в Можайск, загорелся на конечной остановке. Пострадавших в результате инцидента нет. Как передает , после высадки пассажиров на конечной остановке ..

Рейсовый автобус, следовавший из Рузы в Можайск, загорелся на конечной остановке. Пострадавших в результате инцидента нет.Как передает , после высадки пассажиров на конечной остановке водитель почувствовал резкий запах гари. При осмотре транспорта он заметил, что из аккумуляторного отсека валит дым.Мужчина сообщил о случившемся диспетчеру, и тот вызвал спасателей. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. По факту случившегося ведется проверка.