Получается, что каждый автобус стоит 834 тысячи рублей.

В уставный капитал «Владимирпассажиртранс» внесли 50 автобусов ЛИАЗ, поступившие из Москвы. Рыночную стоимость муниципальных транспортных средств специалисты в 40,8 млн рублей. Получается, что каждый автобус стоит 834 тысячи рублей.Напомним, что Москва подарила Владимиру . Речь идет о марки ЛиАЗ-529221 2011 года выпуска. Которые отвечают экологическим нормам Евро-4 и находятся в хорошем состоянии. Эти автобусы были выведены из состава столичного автопарка. в декабре 20202 года.