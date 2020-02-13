13.02.2020

2020-02-13 08:25:03

Читаем в эфире письма из окопов Великой Отечественной войны

- Алексей Александрович, с архивом какого фронтовика вы нас сегодня познакомите?

- Есть интересные письма, которые поступили в 2015 году. Это письма Белова Николая Ивановича, уроженца города Владимира. Чем эти письма интересны? Тем, что Николай Иванович Белов попал на фронт не сразу, не в 41-м году, он сначала работал во Владимире учеником на грамзаводе, то есть на бывшем заводе «Точмаш», и в сентября - октябре эвакуировался вместе с заводом в город Молотов, тогда это был город Пермь. И оттуда в марте 1942 года Николая призвали в армию. Служил он в 7-й гвардейской стрелковой дивизии, и 10 марта 1944 года Белов Николай Иванович был убит в бою в Калининской области вблизи деревни Пимашково Пустошкинского района.

В его семье в городе Владимире долгое время хранились письма из города Молотова и также с фронта. И младшая сестра Николая Ивановича Галина Ивановна Белова, которая проживает во Владимире, отдала их сначала в музей «Страницы детства» ДДЮТа, а затем в 2015 году они поступили на хранение в Государственный архив Владимирской области.

- Какие письма вы нам прочтете, Алексей Александрович? К какому периоду фронтовой жизни героя этих писем они относятся?

- Ну, например, все письма из города Молотова я не буду читать, хотя они в принципе интересные. Там он говорит, что: «Мы живем на реке Каме, морозы стоят минус 40, а на Каме - минус 45. Говорят, что нас вернут во Владимир (тогда действительно завод начал восстанавливаться на месте эвакуированного завода - новый завод Наркомата боеприпасов. — А.А.). Мыла нет и так далее».

Именно из периода фронтовой жизни хочу прочитать два письма. Первое письмо датировано 31 мая 1943 года:

«Привет с фронта (название фронта, конечно, вымарано цензурой. - А.А.) от гвардии красноармейца Белова Николая Ивановича!

Здравствуйте мои родные, мама, сестры Нина и Галя, тетки Маня, Таля и все вообще!

Мама, живем мы весело. Сейчас занимаемся, готовимся к боям. Сейчас я вспоминаю то место, где работал папа в ковровских лагерях. Я их вспоминаю. В свободное время от занятий веселимся.

Сейчас заниматься хорошо, тепло. Занятия проходят очень интересно: все в поле.

Писать больше нечего. Остаюсь жив и здоров. Твой сын Коля. Передавай всем привет».

- А откуда же пришло второе письмо, которое вы хотите нам прочитать?

- Следующее письмо тоже пришло с фронта, но название фронта неизвестно, поскольку Николай Белов погиб в районе Калиниской области, то есть нынешней Тверской. Как раз в 43-м году советское командование предприняло наступление для того, чтобы отвлечь фашистские войска от Сталинграда, чтобы облегчить там положение. 9 июня 1943 года Николай Иванович прислал письмо в город Владимир. Письмо небольшое, но ярко показывающее жизнь в то время.

«С красноармейским приветом Коля! Привет с фронта!

Мама, письмо я ваше получил, за которое очень и очень благодарю. И тут же сел писать письмо.

Мама, почему так долго мне не пишете? Мама, пишите чаще! Когда долго не пишете, приходится нервничать. Прошу писать чаще.

Когда я получил ваше письмо, то так обрадовался и узнал, что папа прислал вам письмо!

Мама, я узнал, что вы живете хорошо. Я живу тоже хорошо. Кушаем три раза в день. В обед бывает второе, так что живем весело. В свободное время веселимся, ходим в кино, ставят концерты. Сейчас буду писать письмо папе.

Мама, напиши, почему мне не пишет Валентина писем. Если увидишь ее, то передай ей. Я уже писал ей несколько писем, но ответа нет.

Писать пока больше нечего. Передавай привет Мане, Тале, Мите и тете, бабушке с дедушкой. Володьке скажи, чтобы он написал письмецо.

Жив и здоров. Твой сын гвардии красноармеец Белов Н.И.»

Письмо датировано 9 июня 1943 года, а погиб он 10 марта 1944 года, то есть еще остался год его жизни.

В письме описан быт красноармейцев того времени. Все для фронта, все для победы работало. И рабочие Ивановского и Владимирского края, которые входили тогда в Ивановскую область, делали у нас боеприпасы и оружие изготовляли, и крестьяне, конечно, готовили по планам Государственного комитета обороны, поставляли массово продукты - картофель, зерно, квашеную капусту, овощи, по специальным разнарядкам это все посылалось в Красную Армию.

Передать архиву семейные реликвии времен Великой Отечественной войны можно и сейчас. Нужно только позвонить сотруднику архива Галине Николаевне Полежаевой по телефону: 53-86-44.

Ольга Романова "Радио России - Владимир"