Мировой суд Москвы оштрафовал социальные сети Твиттер и Фейсбук на четыре миллиона рублей. Их обвинили в нарушении закона о персональных данных, сообщает . Соответствующий иск подал ..

Мировой суд Москвы оштрафовал социальные сети "Твиттер" и "Фейсбук" на четыре миллиона рублей. Их обвинили в нарушении закона о персональных данных, сообщает .Соответствующий иск подал Роскомнадзор, который неоднократно просил компании перенести серверы с данными российских пользователей в Россию. Как уточняет "", представители "Фейсбук" и "Твиттера" так и не явились в суд. Огромный штраф они обязаны оплатить в течение 60 дней.