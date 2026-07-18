Эта завязка могла бы подойти какой-нибудь абсурдной комедии. Но нет. Это будничная реальность. Историю рассказали владимирские полицейские. В главной роли — гражданин Эстонии. К нам он

Эта завязка могла бы подойти какой-нибудь абсурдной комедии. Но нет. Это будничная реальность. Историю рассказали владимирские полицейские. В главной роли — гражданин Эстонии. К нам он приехал несколько месяцев назад. Снял квартиру. Жизнь в древней столице Руси так затянула уроженца Эстонской Советской Социалистической Республики (ему, к слову, 44 года), что тот не заметил, как кончилась