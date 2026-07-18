Жертв и пострадавших нет, часть жильцов дома эвакуирована.

Во Владимире в ночь на 18 июля в многоквартирный дом попал беспилотник. Это привело к возгоранию в одной из квартир.Глава региона Александр Авдеев и глава города Сергей Волков приехали на место происшествия.Губернатор области Александр Авдеев сообщил, что открытое пламя уже потушено, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.Жильцам пострадавшего и соседних домов предложили временно разместиться в пункте временного пребывания, однако массовая эвакуация не проводится.На месте работают экстренные службы, которые оценивают масштаб повреждений.