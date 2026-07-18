Сегодня ночью во Владимире беспилотный летательный аппарат попал в одну из квартир многоквартирного жилого дома, что привело к возгоранию. Оперативные службы уже завершили ликвидацию

Сегодня ночью во Владимире беспилотный летательный аппарат попал в одну из квартир многоквартирного жилого дома, что привело к возгоранию. Оперативные службы уже завершили ликвидацию открытого горения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом стало известно из соцстей главы региона Александра Авдеева. На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы. Жильцы дома были эвакуированы, некоторым