Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Исполнено решение Муромского городского суда по иску городского прокурорао возложении на муниципальное бюджетное учреждение«Дорожное хозяйство» обязанностипо установке светофора с кнопкой для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Напомним, 18 августа в 20:45 34-летний водитель Ваза . Девочки-подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел среагировать вовремя. С многочисленными переломами и травмами головы школьниц госпитализировали. При анализе причин ДТП установлено отсутствие соответствующего светофорного регулирования.Учитывая изложенное, а также факт нахождения в этом месте значительного количества социальных объектов, посещаемых несовершеннолетними, в том числе средней общеобразовательной школы № 15, парка им. 50-летия Советской власти, Центра внешкольной работы, стадиона им. В. Лосева, городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением.Судом требования прокурора удовлетворены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области