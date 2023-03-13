Вопрос с переименованием Октябрьского проспекта и улицы Луначарского может быть рассмотрен повторно. 1 марта в областном центре прошло заседание топонимической комиссии Владимира. На нем

Вопрос с переименованием Октябрьского проспекта и улицы Луначарского может быть рассмотрен повторно. 1 марта в областном центре прошло заседание топонимической комиссии Владимира. На нем обсуждались вопросы переименования и возвращения утраченных наименований различных территорий города. Среди прочего рассматривались инициативы о переименовании Октябрьского проспекта в проспект Александра Невского и улицы Луначарского в улицу Воскресенскую. Но по словам