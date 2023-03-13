Пропали обе почки? История загадочной смерти пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского вызвала резонанс в обществе. 10 марта его мама Лидия Малыгина рассказала о трагедии в соцсетях. Она

Пропали обе почки? История загадочной смерти пятилетнего мальчика из Юрьев-Польского вызвала резонанс в обществе. 10 марта его мама Лидия Малыгина рассказала о трагедии в соцсетях. Она пишет, что 17 октября прошлого года у ребенка внезапно разболелся живот и поднялась температура. Скорая доставила мальчика в Областную детскую больницу. Там ему поставили диагноз “острый живот” и якобы