Меру вины владельца свалки установит суд. Первое заседание состоится 30 апреля.

В Суздальский районный суд подан иск от Росприроднадзора о возмещении ущерба, причинённого почве из-за несанкционированной свалки. Речь идёт о более чем 2,5 млн рублей.Специалисты ведомства обнаружили, что на участке частной земли были незаконно размещен строительный мусор. Эксперты взяли пробы почвы на исследование. Анализ показал, что отходы относятся к IV классу опасности. В грунте выявлено превышение концентрации свинца, нефтепродуктов и цинка.Меру вины владельца свалки установит суд. Первое заседание состоится 30 апреля.Напомним, что надзорные органы регулярно на территории региона , в том числе и на земле, относящейся к .