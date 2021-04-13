Уже сегодня по прогнозам спасателей регион вступил в активную фазу половодья, она продлится несколько дней.

Региональное управление МЧС принимает участие в командно-штабном учении с органами управления и силами РСЧС.В первую очередь будут отрабатываться вопросы безопасного прохождения половодья и паводков. В режиме видеоконференцсвязи мероприятие будет курировать Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. В эти минуты проходит смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на аэродроме «Добрынское» в Суздальском районе. Там разместятся подвижной пункт управления и городок жизнеобеспечения населения. Цель учений - максимальное взаимодействие с органами местного самоуправления при возникновении чрезвычайных ситуаций.Руслан Блинов, первый замначальника ГУ МЧС РФ по Владимирской области: «Тематика очевидна - это предстоящие риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, ну а также предупреждения и ликвидация природных пожаров, в части лесных и ландшафтных и защита населенных пунктов от вышеуказанных пожаров».Общий состав группировки сил - около 900 человек личного состава и 400 единиц техники. Сюда же включены воздушные суда и плавательные средства МЧС России. Учения будут проводиться в реальных условиях. Уже сегодня по прогнозам спасателей регион вступил в активную фазу половодья, она продлится несколько дней.