Смотрите в дайджесте:– В мэрии Владимира объявили о датах проведения ЕГЭ– За неделю клещи укусили 117 человек во Владимирской области– Во Владимирской области начала работать
<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2024-dajdzhest-obshhestvo-13052024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 13.05.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В мэрии Владимира объявили о датах проведения ЕГЭ– За неделю клещи укусили 117 человек во Владимирской области– Во Владимирской области начала работать
[url=https://33live.ru/novosti/13-05-2024-dajdzhest-obshhestvo-13052024.html]Дайджест (общество) 13.05.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В мэрии Владимира объявили о датах проведения ЕГЭ– За неделю клещи укусили 117 человек во Владимирской области– Во Владимирской области начала работать