Смотрите в дайджесте:– В мэрии Владимира объявили о датах проведения ЕГЭ– За неделю клещи укусили 117 человек во Владимирской области– Во Владимирской области начала работать

Смотрите в дайджесте:– В мэрии Владимира объявили о датах проведения ЕГЭ– За неделю клещи укусили 117 человек во Владимирской области– Во Владимирской области начала работать горячая линия по выбору детского отдыха