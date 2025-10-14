В Иркутске завершилось первенство России по тяжёлой атлетике. В этом году турнир был посвящен 80-летию Великой Победы и 140-летию отечественной тяжёлой атлетики. Соревнования собрали
<a href="https://33live.ru/novosti/14-10-2025-tyazheloatletka-iz-vladimirskoj-oblasti-zavoevala-serebro-na-pervenstve-rossii.html" target="_blank">Тяжелоатлетка из Владимирской области завоевала серебро на первенстве России</a> - В Иркутске завершилось первенство России по тяжёлой атлетике. В этом году турнир был посвящен 80-летию Великой Победы и 140-летию отечественной тяжёлой атлетики. Соревнования собрали
[url=https://33live.ru/novosti/14-10-2025-tyazheloatletka-iz-vladimirskoj-oblasti-zavoevala-serebro-na-pervenstve-rossii.html]Тяжелоатлетка из Владимирской области завоевала серебро на первенстве России[/url] - В Иркутске завершилось первенство России по тяжёлой атлетике. В этом году турнир был посвящен 80-летию Великой Победы и 140-летию отечественной тяжёлой атлетики. Соревнования собрали