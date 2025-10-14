На неделе с 06 по 12 октября фиксируется снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями: показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей понизился на 10,2%.

На неделе с 06 по 12 октября фиксируется снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями: показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей понизился на 10,2%. Меньше стали болеть дети дошкольного возраста. За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения области с признаками ОРВИ обратились 9 161 человек, во Владимире – 2 400. Специалисты лаборатории Центра гигиены