Отделение СФР по Владимирской области помогает жителям области с инвалидностью по зрению вернуться к активной жизни и получить надёжного друга. Речь идет о собаке-поводыре. Уже четверо

Отделение СФР по Владимирской области помогает жителям области с инвалидностью по зрению вернуться к активной жизни и получить надёжного друга. Речь идет о собаке-поводыре. Уже четверо жителей Коврова с нарушениями зрения имеют четвероногих друзей. Они даже объединились в клуб владельцев собак-проводников «Компас». Руководитель клуба – Ольга Владимировна Павленко. Ольга очень жизнерадостный человек, ведёт активный