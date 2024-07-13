“Получал зарплату в конверте”: предприятию в Собинке пришлось заключить с сотрудником трудовой...

“Получал зарплату в конверте”: предприятию в Собинке пришлось заключить с сотрудником трудовой договорС января 2024 года житель Ковровского района являлся сотрудником частной охранной организации. Он следил за строительной площадкой, на которой возводился жилой дом. При этом заработную плату от руководства организации мужчина получал в «конверте», трудовой договор работодателем с работником не заключен.“Серая” занятость лишает работника получения оплаты листка временной нетрудоспособности, выходного пособия, назначении пенсии по возрасту, выплат по обязательному социальному страхованию и так далее. Работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем.“По фактам выявленных нарушений прокуратурой руководителю предприятия внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем)”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог, - нарушения устранены, с работником заключен трудовой договор.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений