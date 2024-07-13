“Получал зарплату в конверте”: предприятию в Собинке пришлось заключить с сотрудником трудовой...
“Получал зарплату в конверте”: предприятию в Собинке пришлось заключить с сотрудником трудовой договор
С января 2024 года житель Ковровского района являлся сотрудником частной охранной организации. Он следил за строительной площадкой, на которой возводился жилой дом. При этом заработную плату от руководства организации мужчина получал в «конверте», трудовой договор работодателем с работником не заключен.
“Серая” занятость лишает работника получения оплаты листка временной нетрудоспособности, выходного пособия, назначении пенсии по возрасту, выплат по обязательному социальному страхованию и так далее. Работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем.
“По фактам выявленных нарушений прокуратурой руководителю предприятия внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем)”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Как итог, - нарушения устранены, с работником заключен трудовой договор.
Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений