Руководитель областного Центра профориентации молодёжи Ксения Зоткина рассказала о курсе для...

Руководитель областного Центра профориентации молодёжи Ксения Зоткина рассказала о курсе для школьников “Россия - мои горизонты”Во Владимирской области более 65 тысяч школьников освоили курс «Россия - мои горизонты». Профориентационный проект стартовал в школах страны с сентября 2023 года по инициативе Минпросвещения России. За это время владимирские педагоги провели 34 занятия. Ученикам 6-11 классов и студентам СПО рассказали о достижениях страны в разных сферах экономики и востребованных профессиях.Что входит в программу курса, и для чего он был создан? На эти и другие вопросы в интервью Радио России “Владимир” ответила руководитель областного Центра профориентации молодёжи Ксения Зоткина.