“Счастье привалило”: во Владимирской области стали чаще рождаться двойни В пресс-службе...

“Счастье привалило”: во Владимирской области стали чаще рождаться двойниВ пресс-службе Министерства ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области рассказали, что за июнь 2024 года в регионе родились 688 детей. Это на 126 малышей меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.В первый летний месяц текущего года в роддомах появились на свет 352 мальчика и 336 девочек.Популярные имена: Матвей, Иван, Александр, а также София, Ева и Мария. Редкие имена владимирских малышей: Добрыня, Евграф, Пётр, Святозар, Север, а также Виталина, Евлалия, Наталья, Ольга и Стефанида.Любопытно, что ЗАГСы зарегистрировали рождение 6 двоен, а в июне прошлого года - 3 двойни.Мамами чаще всего становились женщины в возрасте 33 лет, а мужчины отцами – в 36 лет.В 36% семей родились первенцы (против 45% за прошлый год).33% родителей обрадовались второму ребенку (28% за аналогичный период 2023).И 31% счастливчиков забрали из роддома третьего или последующего ребенка (27% за предыдущий год).Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображенийЧитайте также:С начала года 40 владимирских семей, в которых родились двойни, получили сертификаты на маткапиталВладимирцы могут пройти репродуктивную диспансеризациюВо Владимире в мае появилось на свет 670 малышейКакие имена чаще всего дают новорожденным жители Владимирской области?