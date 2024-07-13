Его уже представили личному составу.

В Гороховецком районе Владимирской области полицию возглавил подполковник Евгений Шемелкин.Его уже официально представили личному составу отделения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Евгений Шемелкин родился в 1985 году в поселке Нововязники Вязниковского района. Он работает в правоохранительных органах с 2008 года. В начале карьеры Евгений был командиром отделения батальона ППС. С 2019 года Шемелкин стал заместителем начальника ОМВД России по Вязниковскому району.Напомним, что в Александровском районе депутата .