Владимирским электросамокатчикам перед поездкой придется пройти тест на скорость реакции и...

Владимирским электросамокатчикам перед поездкой придется пройти тест на скорость реакции и внимательностьВо Владимирской области участились случаи аварий с электросамокатами. Не только в 33 регионе, но и во всей стране уже давно подняли вопрос о том, как регулировать езду на этом виде транспорта. Сами компании также заинтересованы в безопасности своих клиентов и других участников дорожного движения.В связи с этим популярный сервис Whoosh при аренде электросамокатов в определенных локациях начнет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей. Об этом изданию “RB.RU” рассказал представитель сервиса.Если быть точнее: в вечернее время и в периоды повышенной интенсивности движения сервис предложит пользователю пройти короткое “испытание”. Речь о задачах, которые позволят оценить навыки направленного внимания, — тест Шульте и тест Струпа. Он позволит выявить скорость реакции, внимательность и готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент.На выполнение заданий будет не более одной минуты — водителей попросят выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета.В случае, если клиент “завалит” тестирование, приложение в поездке, конечно, не откажет. Но снизит скорость самоката до 15 км/ч. Если же пользователь в принципе откажется от прохождения “экзамена на адекватность и трезвость” - сервис также ограничит скорость.Фото: Архив ГТРК “Владимир”Читайте также:Во Владимирской области любителей электросамокатов коснется ряд ограниченийАдминистрацией Владимира проводится работа по разработке регламента для использования электротранспортаВладимирцам на заметку: Штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде увеличен до 150 тысяч рублей