Во Владимирскую область нагрянут дожди, но жара при этом сохранится Через Владимирскую область с...

Во Владимирскую область нагрянут дожди, но жара при этом сохранитсяЧерез Владимирскую область с запада на восток пройдёт атмосферный фронт. После полудня он принесёт кратковременные дожди. Но, несмотря на это, жара сохранится, и температура будет близка к 30-градусным отметкам.В воскресенье, 14 июля 2024 года, ожидайте на столбиках термометра днем отметку +28 градусов. К вечеру температура воздуха опустится до +23 градусов.Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 1 метр в секунду, а показатель влажности составит 70%.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 745 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений