Жителей Гороховца, требующих обустроить тротуар, попросили дождаться 2030 года В Гороховце на...

Жителей Гороховца, требующих обустроить тротуар, попросили дождаться 2030 годаВ Гороховце на участке дороги от пересечения улиц Строителей и Гагарина до дома №59 по улице Гагарина отсутствует тротуар. Местные жители коллективно обратились за помощью в прокуратуру.Руководителю организации, ответственной за содержание дорожного полотна, внесено представление, однако из ответа следует, что обустройство тротуара не будет осуществляться до 2030 года. Это увеличивает вероятность ДТП, влечет угрозу жизни, здоровью и имуществу горожан.“Не согласившись с позицией юридического лица, прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия учреждения, ответственного за содержание дороги, возложении обязанности обустроить тротуар.”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Требования судом удовлетворены, восстановление нарушенных прав участников дорожного движения находится на контроле надзорного ведомства.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области