Жителям Владимирской области объяснили, почему в России многие “слезают” с мотоциклов Более трети...

Жителям Владимирской области объяснили, почему в России многие “слезают” с мотоцикловБолее трети россиян умеют ездить на мотоцикле, но большинство из них предпочитают не использовать этот навык. К таким выводам в ходе опроса граждан пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Разберемся подробнее.Мотоциклы были изобретены в конце 19 века, а затем стали незаменимыми помощниками во время Первой и Второй Мировых войн. Образ отважного мотоциклиста стал одним из самых романтичных в современной культуре.В 2024 году у россиян слово «мотоцикл» чаще всего ассоциируется с опасными ситуациями на дороге. Так ответили 76% опрошенных. При этом женщины чаще мужчин ассоциируют мотоциклы с риском для жизни (37% против 29%).Умеют управлять мотоциклом 37% россиян, но ездят на них только 7%. Остальные ответили, что не хотят.Типичный мотоциклист — это, безусловно, мужчина (13% против 2% среди женщин), скорее всего в возрасте 25-40 лет, с неполным средним (12%) или средним образованием (11% против 5% в группе с высшим и незаконченным высшим), а также житель села (9%).Езда на мотоцикле привлекательна для него, прежде всего, маневренностью, быстротой, мобильностью и экстримом, ощущением свободы, высокой скоростью. Реже звучат прагматичные ответы, такие как комфорт, экономичность, обзор и удобство парковки.Типичный «бывший» мотоциклист (умеет, но не хочет ездить) — это также мужчина (45% против 17% среди женщин), чаще среднего или старше среднего возраста. Причины нежелания ездить на этом транспорте, по их мнению, кроются в опасности (30%). Еще 29% отметили, что продолжать ездить на мотоцикле им не позволяет возраст или здоровье.Часть опрошенных отказались от езды на мотоцикле из-за потери интереса (18%), а часть пересели на автомобиль (13%). В числе других причин – рост числа ДТП с участием мотоциклом, изменение движения на дорогах (8%), а также страх, печальный опыт (7%).Поклонников мотоциклов, для которых мотоцикл является неотъемлемой частью образа жизни, называют байкерами. В российском обществе сложилось нейтрально-положительное отношение к байкерам: больше половины (56%) относятся к ним нейтрально, а каждый третий (33%) скорее положительно. Только 10% признали, что отрицательно воспринимают данную субкультуру.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений