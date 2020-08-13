О коронавирусных буднях. По словам и. о. директора департамента здравоохранения, 90% пациентов области, которым поставили диагноз КОВИД, уже выздоровели. Из 955 коек сейчас занято лишь 320. 15

О коронавирусных буднях. По словам и. о. директора департамента здравоохранения, 90% пациентов области, которым поставили диагноз КОВИД, уже выздоровели. Из 955 коек сейчас занято лишь 320. 15 пациентов в реанимации, 7 — под аппаратами ИВЛ. Делится облздрав и печальной статистикой. С начала эпидемии умерло 175 человек. Юлия Арсенина, и. о директора департамента здравоохранения: Это подтвержденные