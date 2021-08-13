Если приговор суда устоит в апелляционных инстанциях – ближайшие пять лет он проведёт в колонии общего режима. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Заведённые на него уголовные дела

Если приговор суда устоит в апелляционных инстанциях – ближайшие пять лет он проведёт в колонии общего режима. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Заведённые на него уголовные дела расследовала полиция совместно с региональным УФСБ. Предприниматель убеждал знакомых и подчинённых оформлять кредиты. А заёмные деньги отдавать ему. Объяснял это тем, что организация нуждается в дополнительных оборотных средствах. Также