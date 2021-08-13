В одной из владимирских квартир провели этап сантехнического Кубка страны. Алексей Потягалов и Андрей Мичурин – участники всероссийского конкурса профмастерства. Он называется «Лучший

В одной из владимирских квартир провели этап сантехнического Кубка страны. Алексей Потягалов и Андрей Мичурин – участники всероссийского конкурса профмастерства. Он называется «Лучший сантехник. Кубок России». В 2019-м году наши мастера уже становились победителями. Тогда в финале конкурса владимирцам не было равных в технологии “умного дома”. Они подключили теплый пол и наладили управление системой с