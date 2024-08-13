Бухгалтеру, присвоившей крупную сумму денег, назначено условное лишение свободы.

Бухгалтер, которая присвоила значительную сумму денег, получила условный срок заключения. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.Следствие установило, что работая в индивидуальном предпринимательстве, бухгалтер составила поддельный контракт на услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования. Имея доступ к системе «Клиент банк онлайн», она подписала документы от имени ИП и в период с апреля 2021 года по август 2023 года перевела около 3 464 352 рубля на свой личный счет через 135 различных операций.Обвиняемая признала свою вину, выразила раскаяние и намерена возместить причиненный ущерб.Суд при установлении наказания учел различные обстоятельства, такие как отсутствие предыдущих судимостей, наличие на попечении несовершеннолетнего ребенка и матери с тяжелым хроническим заболеванием. В итоге, ей был назначен условный срок в 2 года с испытательным сроком также в 2 года, с обязательством восстановить ущерб в полном объеме в течение полугода с момента вступления решения в законную силу. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.