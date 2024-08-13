В регионе скоро начнётся реконструкция единственного аэропорта.

В регионе скоро начнётся реконструкция единственного аэропорта.Сейчас в России 228 аэродромов гражданской авиации, а к 2030 году их будет 242, заверил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Совместно с Минтрансом Росавиация сформировала перечень 129 аэродромов, которые подлежат дальнейшему развитию. На 76 будут проведены работы по реконструкции и новому строительству, а на 53 пройдёт капитальный ремонт. Среди них – владимирский аэродром Семязино.Не только мечтаТему аэропорта ещё в прошлом году глава региона поднял на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.– У нас есть своя задача в отношении аэропорта Семязино, который работает в ограниченном режиме: в основном сейчас там взлетают военные, плюс ДОСААФ, плюс авиалесоохрана. Но не только мечта, но и желание практическое у нас есть – восстановление аэропорта Семязино во Владимире, – сказал Губернатор.Глава Росавиации инициативу Александра Авдеева поддержал. Аэро­порт решили реконструировать.Одна из основных задач – восстановить и удлинить взлётно-посадочную полосу. До текущего года сделать это силами области не представлялось возможным: полоса находилась в федеральной собственности. Но 22 апреля было подписано распоряжение Правительства РФ о передаче объек­та в собственность региона.После реконструкции полосы и увеличения её на 450 метров в длину аэропорт сможет сажать самолёты вместимостью 150–200 человек. Судна меньшей вместимости принимать будет просто нерентабельно.По этой причине уже дважды пришлось свернуть авиаперевозки владимирцев в Санкт-Петербург. Так, первый рейс пустили 20 февраля 2015 года. Регулярное пассажирское сообщение действовало вплоть до января 2017 года. Но 4 августа 2017-го полёты снова возобновились. Однако уже в ноябре все рейсы в Семязине отменили.В Белом доме объяснили это запуском скоростного поезда.– Что касается авиасообщения с Питером: запустили «Сапсаны». Вы полетите или поедете? Особой экономии времени нет: два часа летит самолёт, 6 часов 16 минут едет поезд. Но в аэропорте нужно время на досмотр, – рассказал тогда ещё директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Александр Романенко.Хоть в Питер, хоть в СочиПосле реконструкции аэро­порта Семязино расширится и направления полётов. Из Владимира пассажиры смогут улететь в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.Обновление воздушной гавани должно произойти к 2027 году. При этом цена проекта составляет примерно 5 млрд рублей. На текущий год в бюджет закладывается почти миллиард. В 2025 году планируют выделить в два раза больше. Остальную сумму заложат в 2026-м.Финансирование будет распределяться следующим образом: 50% – расходы области, 25% пойдут из федерального бюджета, ещё 25% – от потенциального партнёра, который и будет в последующем заниматься авиаперевозками.Кто будет этим партнёром, пока неизвестно.Мнение экспертаГубернатор Владимирской области Александр Авдеев:– Рос­авиация выразила готовность взять на себя финансирование закупки и монтажа оборудования объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полётов. Затраты на это составляют не менее 10% в общем объёме стоимости реконструкции.