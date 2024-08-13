Четвёртый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» прошел 10 августа на Московском конном заводе №1. Лошади из Владимирской области достойно выступили и заняли второе и третье

Четвёртый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» прошел 10 августа на Московском конном заводе №1. Лошади из Владимирской области достойно выступили и заняли второе и третье место. Мастер-наездник Василий Минчев и его помощники Юлия Овечкина и Макарий Гришко двигались на тройке, состоящей из коренника Бобыря и пристяжных Камелота и Ирбиса. Экипаж показал высокое мастерство управления и