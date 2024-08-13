34-летнего гражданина Узбекистана будут судить за покушение на дачу взятки. Установлено, что ночью 24 мая мужчина ехал за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники ППС. Полицейские

34-летнего гражданина Узбекистана будут судить за покушение на дачу взятки. Установлено, что ночью 24 мая мужчина ехал за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники ППС. Полицейские увидели, что у машины не горит правый стоп-сигнал. В ходе общения стало заметно, что у водителя есть признаки опьянения. Правоохранители предложили мужчине пройти в служебный автомобиль. Из пресс-релиза Следкома