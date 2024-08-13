Он будет принимать детей с аутоиммунными, генетическими, эндокринологическими и другими серьезными заболеваниями круглый год, сообщили в благотворительном фонде «Шередарь». Строительство

Он будет принимать детей с аутоиммунными, генетическими, эндокринологическими и другими серьезными заболеваниями круглый год, сообщили в благотворительном фонде «Шередарь». Строительство уже началось, но требуется финансовая помощь. Новый корпус расположится рядом с уже существующим ребцентром «Шередарь». В апреле прошлого года там был заложен первый камень. Как рассказывают на странице благотворительного фонда, с тех пор была проделана