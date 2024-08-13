Во Владимирской области за неделю уровень заболеваемости увеличился на 2%.

Во Владимирской области за неделю уровень заболеваемости увеличился на 2%. В медицинские учреждения региона обратились 4 439 человек, из них 1 542 – в городе Владимире.По информации областного управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости наблюдается среди детей младше 2 лет и подростков старше 15 лет. Центр гигиены и эпидемиологии в регионе провел 343 исследования, при этом вирусы гриппа не были обнаружены.Что касается коронавирусной инфекции, то зарегистрировано 20 подтвержденных случаев.