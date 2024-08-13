Компанию «Биотехнологии» признали виновной в административном правонарушении.

Во Владимире регионального оператора по обращению с отходами оштрафуют за зимний мусорный коллапс. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.Компанию «Биотехнологии» признали виновной в административном правонарушении. Она должна будет заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.Причиной стала ситуация в городе, которая сложилась во время новогодних праздников. Жители жаловались на большое количество мусора, который на протяжении нескольких дней лежал на площадках. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. После они передали материалы в Роспотребнадзор.Напомним, что в Александровском районе прокуратура .