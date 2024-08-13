Во Владимире стартовал II этап Всероссийского фестиваля «Сильные фигуры».

Во Владимире стартовал II этап Всероссийского фестиваля «Сильные фигуры». Об этом 12 августа рассказала регионального правительства.Мероприятие состоялось во Дворце детского (юношеского) творчества. Здесь собрались порядка 100 сильнейших шахматистов.Участников фестиваля приветствовал заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов. Он отметил несомненную пользу шахмат в развитии мыслительных процессов и пожелал спортсменам красивой игры.