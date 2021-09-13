Машины получит 21 медучреждение.

Завтра, 14 сентября, около Белого дома состоится передача главврачам больниц Владимирской области новых легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба губернатораМашины марки «Лада Ларгус Кросс» будут использоваться для оказания медицинской помощи, осмотра пациентов на дому, доставки лекарств и забора анализов.За 48,5 млн рублей департамент здравоохранения закупил 51 автомобиль. Их направят в 21 медучреждение.Добавим, что областью выделены средства на закупку 22 карет скорой медицинской помощи. Они будут поставлены в ноябре.Всего за год больницы дооснастят 121 машиной. В июле Владимир Сипягин уже