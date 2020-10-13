Подача теплоносителя будет ограничена в 46 жилых домах, 2 учебных заведениях, 4 медицинских организациях и в 15 административных зданиях.
В связи с монтажом современных узлов учета тепловых сетей будет отключен участок сети Октябрьского проспекта с 6:00 14 октября до 4:00 15 октября. На данном участке Владимирский филиал «Т Плюс» устанавливает 5 систем учета состояния трубопровода. Сообщили в компании.
Подача теплоносителя будет ограничена в 46 жилых домах, 2 учебных заведениях, 4 медицинских организациях и в 15 административных зданиях.
Новое оборудование существенно сократит время поиска и устранения повреждений на трубопроводах. Оперативный контроль параметров теплоносителя позволит формировать оптимальный температурный и гидравлический режим, создающий комфортные условия для потребителей. Объем инвестиций направленный на реализацию проекта составит 84 млн рублей.
В компании просят извинения за доставленные неудобства.
Список адресов, отключенных на время проведения монтажных работ:
Октябрьский пр-т д. 40,40-а, 25,27,41б,43а,45а,45б; 47а,47б,41,42,43,46,47, 38,21
Студенческая ул. 1,10,10а,10б,12,12а,14,18,18а,18б,2а,3/12,4,4а,5,5а,6,8,1а,2
Токорева ул. 1,10,1г,3,4,5,6,8,2
Мира ул. 17,17а,22,22а
Горького ул.77,77а,77б,79,79а, 27
Кирова ул.1,1а,3,8а
Сакко и Ванцетти ул.23,23б
Гороховая ул.20,15
Кирпичный пр 1