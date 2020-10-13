Подача теплоносителя будет ограничена в 46 жилых домах, 2 учебных заведениях, 4 медицинских организациях и в 15 административных зданиях.

В связи с монтажом современных узлов учета тепловых сетей будет отключен участок сети Октябрьского проспекта с 6:00 14 октября до 4:00 15 октября. На данном участке Владимирский филиал «Т Плюс» устанавливает 5 систем учета состояния трубопровода. Сообщили в компании.Подача теплоносителя будет ограничена в 46 жилых домах, 2 учебных заведениях, 4 медицинских организациях и в 15 административных зданиях.Новое оборудование существенно сократит время поиска и устранения повреждений на трубопроводах. Оперативный контроль параметров теплоносителя позволит формировать оптимальный температурный и гидравлический режим, создающий комфортные условия для потребителей. Объем инвестиций направленный на реализацию проекта составит 84 млн рублей.В компании просят извинения за доставленные неудобства.Список адресов, отключенных на время проведения монтажных работ:Октябрьский пр-т д. 40,40-а, 25,27,41б,43а,45а,45б; 47а,47б,41,42,43,46,47, 38,21Студенческая ул. 1,10,10а,10б,12,12а,14,18,18а,18б,2а,3/12,4,4а,5,5а,6,8,1а,2Токорева ул. 1,10,1г,3,4,5,6,8,2Мира ул. 17,17а,22,22аГорького ул.77,77а,77б,79,79а, 27Кирова ул.1,1а,3,8аСакко и Ванцетти ул.23,23бГороховая ул.20,15Кирпичный пр 1