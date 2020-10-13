Право на судсидию. Н. Ковалёва, Владимир: Говорят, что в нашей области заканчивается беззаявительный порядок получения пособий и льготных выплат. Кто теперь сможет получать компенсацию ..

Право на судсидию.Н. Ковалёва, Владимир:Говорят, что в нашей области заканчивается беззаявительный порядок получения пособий и льготных выплат. Кто теперь сможет получать компенсацию за квартплату?Директор департамента социальной защиты Владимирской области Любовь Кукушкина:- Право на получение жилищных субсидий есть у граждан, которые на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят больше 22% от общего бюджета семьи. Также льготой могут воспользоваться одиноко проживающие неработающие пенсионеры, если на квартплату они тратят больше 18% пенсии.Размер выплаты рассчитывают исходя из каждого конкретного случая. Он зависит от дохода семьи, количества людей, установленной величины прожиточного минимума для разных социальных слоёв населения, фактических платежей за жилищно-коммунальные услуги и других показателей. Субсидию назначают на 6 месяцев.