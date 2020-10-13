Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии.

Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей в Петушинском районе.По предварительной информации регионального УМВД,водитель «Скании» столкнулся с остановившейся впереди автомашиной «Хендай», которая столкнулась с впереди стоящим «Газон Некст». После этого «Скания» врезалась в «Газель», стоящей в попутном направлении, а та в свою очередь столкнулась с автомобилем «Ман».В результате ДТП погиб пассажир 1987 г.р., находящийся в «Хендай», а также пострадали водитель и двое других пассажиров данного транспортного средства, 1986 и 1982 г.р. (госпитализированы). Водитель «Газели» также получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.На месте сотрудниками полиции была осуществлена регулировка дорожного движения. В настоящее время движение восстановлено.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.